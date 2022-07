Le vacanze a Ibiza con la sorella Zaira sono senza freni per Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante blindato e bloccato al PSG Mauro Icardi. La showgirl argentina si sta dando alla pazza gioia fra serate fuori e tintarella in spiaggia anche.... in topless!



Wanda si è infatta concessa un bagno in mare con solo il tanga addosso e le sue forme generose riprese con foto e video e pubblicate con un reel sul suo profilo instagram. Eccole nella nostra gallery!