Wanda Nara, agente di Icardi e presente ieri a Tiki Taka, sfata le voci sulle foto in bianco e nero, secondo molti, allusorie a un futuro proprio alla Juventus del marito: "Quelle con Mauro sono foto di lavoro, artistiche. E' un bellissimo ragazzo e questo è uno shooting che abbiamo fatto. Il problema è il colore, ma le foto in bianco e nero le fanno in tanti.



LAVORO - Dovete fare una differenza tra chi racconta la propria vita sui social e chi lo fa per lavoro, perché sia io che Mauro ci lavoriamo. Ne mancano due da pubblicare. Foto da quattro soldi? Qualcosina in più magari e comunque non scelgo io quando pubblicarle. Mio marito non ha nessun problema. Io non vivo di critiche, vivo di questi shooting e anchr Mauto per i suoi sponsor. Ognuno con la sua carriera fa quello che gli pare".



GOL - Mauro non segna su azione da dicembre e Wanda ironicamente si "giustifica": "Ora che ha fatto lo shooting si sarà dimenticato come si fa a segnare.. forse non sa come si gioca. Non era il momento di pubblicarle? Non è mai il momento, perchè tra venti giorni inizia il calciomercato.."