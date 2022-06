Una pioggia di "lato B" in gran mostra, quasi day by day, ustionata dal sole e in bella mostra. Wanda Nara si è ufficialmente goduta le sue vacanze estive mettendosi in mostra senza veli e senza freni sui propri canali social. La bellissima showgirl argentina, nonché moglie e agente di Mauro Icardi è però ora tornata alla normalità in quella che considera "casa" in Italia sulle rive del lago di Como. Eccola, splendida, nella nostra gallery.