A casa Icardi per i regali non si bada a spese e, a quanto pare, le auto vanno molto di moda. Questa volta, però, non è stato Mauro a regalare l'ennesima Bentley a Wanda. Anzi, il generosissimo gesto è arrivato dalla moglie del calciatore verso una sua assistente, che ha ricevuto come regalo di compleanno una Smart.