Arrivano nuove dichiarazioni di Wanda Nara alla rivista argentina Caras. La moglie e agente di Mauro Icardi, impegnata in queste settimane nella trattativa per il rinnovo di contratto di Maurito con l'Inter, ha parlato anche della percentuale dell'ingaggio del bomber nerazzurro che percepisce: "Prendo la stessa percentuale di qualsiasi altro rappresentante, ma non lucro facendo pagare mio marito: ciò che è suo, è mio. Non mi va di parlare di questi numeri, non alimento le voci".