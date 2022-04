Intervistata in Argentina, Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi, è tornata a parlare del tradimento dell'attaccante con la China Suarez e della sua avventura da attrice in una Serie Tv argentina "Los Protectores" in cui ha interpretato se stessa, una procuratrice nel mondo del calcio.



LA CHINA SUAREZ - "Non mi dà fastidio sentir parlare della China Suarez. Non c'è altro di cui parlare. La verità è che tutto è già stato discusso , alcune cose erano reali e altre no, alcune cose erano esagerate e altre no. Non ho niente da dire su Mauro"



IL DIALOGO NELLA SERIE TV - Renzo "Mago" Magoya, interpretato da Adrián Suar le dice: “Ti ricordi che ti piacevo?”. E Wanda risponde. "Mago, devi leggere tutte le cose che mi hai scritto, le foto che mi hai inviato in privato, ovviamente molto fuori luogo. Forse mi è scivolato il dito, ma questo non ti dà la possibilità di scrivermi le cose che mi hai scritto per un like".