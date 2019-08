Dopo le vacanze, gli impegni lavorativi. Gli altri impegni lavorativi, visto che per il futuro di Mauro Icardi è sempre reperibile. Wanda Nara è tornata da Ibiza, pronta a dedicarsi alle sue attività: un accordo con una tv argentina la costringerà a viaggiare per il mondo, in un programma itinerante che le occuperà i mesi di agosto e settembre; senza dimenticare, poi, che deve ancora dare conferma a Mediaset per la sua partecipazione a Tiki Taka. E, oltre a tutto questo, c'è anche un'ultima attività legata alla linea di abbigliamento e cosmetici che pubblicizza su Instagram. Ma non è finita qua...



ESAME DA AGENTE - Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, a tutto questo, Wanda Nara vuole aggiungere lo studio. Sì, perché la moglie e agente di Icardi vuole sostenere l'esame per diventare procuratrice a tutti gli effetti. La deroga ottenuta da tutti coloro che fino a giugno scorso hanno esercitato la professione di agenti senza aver superato il non facile esame scade il 31 dicembre. Ecco, Wanda vuole continuare a seguire la carriera del numero 9 dell'Inter, che resta sul mercato. Con la Juve che osserva, il Napoli che ci prova, la Roma che sonda. E con Wanda che riceve continuamente chiamate. E che vuole continuare a essere l'agente di Maurito.