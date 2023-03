Non solo il lancio della sua nuova linea di intimo e lingerie. Wanda Nara si conferma sempre più multi-tasking e, lasciando Icardi tranquillo in Turchia al Galatasaray è pronta a tornare in tv in Argentina nel ruolo di.... conduttrice dell'edizione locale di Masterchef che prenderà il via lunedì 20. E il lancio della copertina, con un ulteriore cambio dei colori di capelli, tendenti al ramato più che allo scuro, sta già facendo il giro del web. Anche fra i fornelli, infatti, Wanda è sempre super-sexy ecco i suoi scatti nella nostra gallery.