La querelle fra Wanda Nara e la sorella di Mauro Icardi, Ivana, si arricchisce di una nuova e triste pagina. Nei giorni scorsi, all'interno della casa del Grande Fratello 16 la sorella dell'attaccante argentino aveva nuovamente attaccato duramente l'attuale moglie e procuratrice.



Un attacco, l'ennesimo degli ultimi mesi, che Wanda Nara non ha gradito e che, come confermato dal comunicato pubblicato sul suo account twitter, ha portato Wanda a querelare Ivana Icardi per diffamazione.



Ecco il testo del comunicato: "A seguito dell'ennesimo ingiustificato attacco televisivo patito nel corso del programma "GFVip", sulla quale si riserva ogni azione, la Sig.ra Nara Wanda ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi, ha querelato la Sig.ra Icardi Ivana per diffamazione, atteso che le diverse interviste rilasciate ed i numerosi post pubblicati sui propri profili social nell'ultimo periodo apparivano gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione.

Inoltre, alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda, valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato.

Infine, diffida la Sig.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l'immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa - al contrario - a puntare esclusivamente sulle proprio capacità professionali".



