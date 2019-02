Nel corso della lunga intervista concessa a Gente in Argentina, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara, non ha chiuso alla possibile permanenza in nerazzurro dell'attaccante argentino.



CONTINUARE... - "La verità è che Mauro ha ancora due anni di contratto con l'Inter e qui siamo super felici. Stiamo valutando come continuare, e quello che sarà deciso sarà sicuramente il meglio per entrambe le parti, per l'Inter e per Mauro".