La tregua social di Wanda Nara è finita? Probabilmente sì perché a poco più di 24 ore dal derby che vedrà l'Inter affrontare il Milan la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha usato il suo profilo instagram per interrompere il silenzio che aveva condizionato gli ultimi giorni.



Mauro Icardi non sarà della partita e prosegue il suo percorso riabilitativo in infermeria gettando ancora benzina sul fuoco di un caso che non si vuole chiudere e per cui tanti stanno prendendo parola. Per questo Wanda postando la sua ultima foto ha voluto ribadire: "Sto in silenzio perchè è più semplice che illudersi".



Messaggio all'Inter? Ai tifosi? A Marotta e Spalletti? Chi può dirlo, fatto sta che a rimetterci, ancora una volta, è il mondo nerazzurro. Proprio alla vigilia della partita più importante della stagione.