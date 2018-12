Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, provoca ancora l'Inter: dopo le dichiarazioni rilasciate a Tiki Taka, nelle quali parla di rinnovo lontano con i nerazzurri e di come la dirigenza meneghina volesse mandare l'argentino alla Juve, oggi è arrivato l'ennesimo messaggio "social" in occasione della festa del figlio Constantino Lopez.



PALLONCINI BIANCONERI E TAG PER LA FIDANZATA DI CR7 - In occasione del compleanno del figlio Wanda ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ha fatto storcere il naso a molti tifosi dell'Inter, con i palloncini gonfiati per l'occasione di colore bianconero e il tag per Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, proprio sopra ad essi. Un altro modo per stuzzicare i nerazzurri e la dirigenza che ha appena accolto Giuseppe Marotta?



I COMMENTI DEI TIFOSI E LA PROVOCAZIONE 'SOCIAL' - I tifosi nei commenti si sono esposti: "Perché i palloncini non erano nerazzurri? Che messaggio vuole mandare l'agente di Icardi?". La risposta è arrivata da Wanda nella didascalia che accompagna la foto: "Ho pensato a qualcosa di diverso per Coki a cui piacciono molto i film, una sala con gli amici più cari e pop corn per tutti". Il tag è apparso nella foto di gruppo con Icardi, Lautaro Martinez, Palacio e Lisandro Lopez e 24 ore più tardi è stato rimosso: è sembrata una mossa strategica per provocare la dirigenza interista, che l'aveva accusata di essere troppo social.