Wanda Nara torna a parlare di Mauro Icardi. La moglie e agente dell'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato da Dubai a Marca: "Non è vero che Mauro non è andato a Madrid per colpa mia come era stato scritto, abbiamo grande rispetto per il Real".



Lo stesso quotidiano spagnolo scrive che sulle tracce di Icardi ci sono anche altri grandi club come Juventus, Manchester United e Paris Saint-Germain. E che in estate il bomber argentino potrà lasciare l'Inter per una cifra inferiore rispetto ai 110 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel suo contratto in scadenza a giugno 2021.