"Mauro Icardi non mi porta a Londra a vedere Inter-Tottenham" parole e musica di Wanda Nara che dagli studi di Pressing ha svelato il curioso retroscena legato al prossimo impegno di coppa della punta dell'Inter. E Wanda si è però immediatamente "vendicata" rubando la scena a Icardi durante l'evento di ieri sera della Fundacion Pupi, la fondazione benefica del vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti.



La bella showgirl e modella argentina si è presentata con un vestito completamente trasparente su toni scuri e, di fatto, vestita solo con un completo intimo nero che nulla lasciava all'immaginazione nè lato a, nè lato b. Mauro però non è apparso per nulla geloso, come sempre orgoglioso di averla al suo fianco. Ecco il look di Wanda nella nostra gallery.