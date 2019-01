​Wanda Nara getta acqua sul fuoco. La moglie e agente di Mauro Icardi, madrina dell'evento benefico 'Amici dei bambini', parla così dell'attaccante argentino dell'Inter: "Sono ben disposta a trattare viste le ultime dichiarazioni? Sì, tutto bene. Incontro in settimana? Speriamo. Sono tutti preoccupati per il futuro di Icardi? E per cosa? Ci sono ancora due anni e mezzo di contratto, io e Marotta siamo amici".