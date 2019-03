"Perisic che è andato a chiedere spiegazioni a Icardi dopo le mie parole? Ma no, questo cinema non è vero, non ha mai chiesto conto di ciò che ho detto". Così risponde Wanda Nara sul caso Icardi a Tiki Taka: "All'ultimo derby Mauro era sicurissimo di segnare, guardavo il tempo scorrere, ma ero tranquilla perché lui era molto sicuro. Pum pum pum Piatek? Occhio a pum pum pum Icardi (sorride, ndr). Se Icardi torna per il derby? Io lo vorrei per il derby, ovviamente".