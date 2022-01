Il West Ham è interessato a ingaggiare l'attaccante del Reims, Hugo Ekitike, per il quale i francesi chiedono 30 milioni. Il 19enne, avvicinato a inizio finestra di mercato anche dal Newcastle, ha segnato 8 gol in 10 partite in questa stagione in Ligue 1.



Tuttavia, è emerso anche un altro nome: quello dell'attaccante del Tolosa Rhys Healey, che costerebbe meno rispetto ad Ekitike.