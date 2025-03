Getty Images

Si gioca la: la versione della, la federazione centro-nordamericana, vedrà lunedì 24 gennaio nella notte la finale tra Panama e Messico. Niente USA, i grandissimi favoriti, che sono stati eliminati da Panama con un goal al 93' diL'attaccante, classe 1991 in forza al Cobresal in Cile, ha battuto Turner con un diagonale di destro e, una volta realizzato di aver segnato,che stava lavorando sulla gara.gli ha praticamente urlato in faccia con occhi spiritati. Dopo la partita, ha spiegato: "Ieri sera mi hanno chiesto chi fosse il mio idolo d'infanzia e ho detto Thierry Henry… Ho segnato, ti ho visto e sapevo che dovevo passare a salutarti", ha detto all'ex attaccante della nazionale francese, cui ha regalato una sua maglietta firmata. Henry in cambio gli manderà una delle sue maglie dell'Arsenal.

¡Waterman en el 93'! pic.twitter.com/YmZtyWTZ5t — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2025

Se Pulisic e Musah sono stati eliminati, l'altro milanista Santiago, che ha battuto 2-0 il Canada nell'altra semifinale. I goal sono stati segnati da... Jimenez, Raul, l'altro attaccante che gioca nel Fulham. Per quanto riguarda El Bebote, il goal manca dal 18 febbraio.