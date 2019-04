Gerard Deulofeu, attaccante del Watford, parla del suo momento al Barcellona: "Ho vissuto delle belle esperienze a Barcellona, ci sono restato per tanti anni. Allo stesso tempo, però, non è stato affatto facile, visto che dovevo misurarmi ogni giorno coi migliori giocatori del mondo, in uno stadio come il Camp Nou. Non è semplice per un giovane, c'è bisogno di un po' di fiducia. L'unico che mi spiegò qualcosa all'inizio, invece, fu Guardiola. Credo comunque che non si possa vivere pensando al passato, dobbiamo sempre guardare avanti".