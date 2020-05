Il Watford con la famiglia Pozzo è sempre attento ai giovani italiani. Filippo Melegoni è tornato protagonista col suo Pescara dopo i problemi fisici e rimane un riferimento di talento oltre che il capitano delle Under azzurre: il Watford ha mandato i propri scout più volte a seguirlo, la Juventus ci pensava da tempo come investimento per il futuro ma occhio alla Premier che chiama...