Come riporta il Watford Observer, Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano di proprietà del PSV, è vicino a vestire la maglia del Watford. Il costo dell’operazione per gli Hornets sarà di circa 20 milioni di euro. L’agente del giocatore, Paco Casal, nei giorni scorsi aveva proposto il suo assistito al Milan. Pereiro, classe 1995, ha il contratto in scadenza al 30 giungo 2020.