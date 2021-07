Dopo la promozione dello scorso anno, il Watford punta a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Gli hornets infatti, secondo il Sun, sarebbero vicini all'acquisto di Peter Etebo. Il nigeriano, che ha giocato in prestito al Galatasaray l'ultima stagione, non rientra nei piani dello Stoke City, che sarebbe disposto ad accettare qualsiasi formula pur di cederlo.