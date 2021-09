Il Queens Park Rangers ha ingaggiato il 30enne attaccante inglese naturalizzato giamaicano Andre Gray in prestito dal Watford, che ha ceduto con la stessa formula il centrocampista colombiano Jaime Alvarado (classe 1999) al Racing de Ferrol (terza divisione spagnola). Rescissione del contratto per il difensore spagnolo Marc Navarro, 26 anni ex Espanyol.