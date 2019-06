Il Watford è pronto a portare in Premier League il portiere messicano Guillermo Ochoa. Il giocatore, attualmente di proprietà dello Standard Liegi, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2019. Come riportato dal Watford Observer, il manager degli Hornets Javi Garcia ha manifestato l’interesse di ingaggiare a parametro zero l’estremo difensore con il quale ha già lavorato al Malaga. Nella sua lunga carriera, Ochoa, classe 1985, ha vestito la maglia della nazionale messicana per 101 volte.