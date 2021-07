Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, parla del Paris Saint-Germain e di Al-Khelaifi, dicendo la sa sulla situazione economica dei due club: “"Il gap finanziario continuerà a crescere. Non è nemmeno questo l'argomento... Anche club come il Paris Saint-Germain stanno cercando di reclutare giocatori a fine contratto. Possono ovviamente sborsare anche cifre enormi, ma Gianluigi Donnarumma e Sergio Ramos erano liberi. Tutti sono bloccati in questo momento, è ovvio. Ma se un club è statale, ha più fondi di un club che vive di entrate, come nel caso del Borussia Dortmund. Questo periodo di pandemia che stiamo attraversando è duro per un club come il nostro. Lo stesso vale per la maggior parte dei club della Bundesliga che vivono delle proprie entrate”.