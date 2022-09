Lo Stadio Olimpico ospiterà un ritorno all'epicentro del clamore per il ritmo, attraverso l'espressione di massa del calcio internazionale di tutti e tempi. Ilper la Partita dell'Olimpico.Un'emozione speciale per questa terza edizione dell'incontro, che sarà preceduta nelle settimane precedenti da un, che è stato il principale promotore e figura rappresentativa di questa manifestazione, capitano della squadra Scholas, nel Match svoltosi nel 2016.Ecco perché il 10 ottobre la palla comincerà a rotolare in un omaggio al "Diez", che durerà fino al, data in cui si passerà dal piano virtuale a quello reale, con la partita di calcio giocata in suo onore.Lo spettacolo attirerà l'attenzione di tutto il mondo, poiché oltre ad avere numerosi personaggi sportivi, verrà utilizzata tecnologie all'avanguardia, implementando l'olopresenza di Naumachia Network. Attraverso di essa potrete rivivere in modo unico diversi momenti della vita e della storia dei #10.lo scorso 19 maggio nell'Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana. In quell’occasione, sostenendo l'iniziativa e invitando a partecipare, il Santo Padre ha affermato: "Il desiderio di tutti è la pace. Giocando in squadra, invece, la competizione da guerra si trasforma in seme della pace. Questo gioco o è vinto da tutti noi, o quelli che perdono di più continueranno ad essere i bambini e giovani. Il simbolo di questa Festa della Pace è l'olivo. Vi invito a giocare per la pace”, invitando tutti a piantarla quel giorno insieme a Scholas.L'evento ha il patrocinio istituzionale del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e contribuirà a sostenere i programmi gratuiti del Pontificio Movimento Scholas Occurrentes, creato da Papa Francesco e la cui missione è collegare tecnologia, arte e sport per promuovere l’ educazione e realizzare l'integrazione di tutte le comunità, rispondendo alla chiamata a creare una "Cultura dell'incontro" e avvicinando i giovani in un'educazione che generi senso.Dopo aver pronunciato il suo messaggio, il Papa ha assistito, insieme agli atleti che hanno partecipato al lancio,, a un emozionante video di sostegno all'evento registrato anni fa dallo stesso, seguito poi dai messaggi di sostegno di molte personalità del calcio mondiale come, tra gli altri. Sua Santità ha benedetto il Pallone della Pace con cui si giocherà la partita e un Ulivo, simbolo di pace nel mondo e della Fondazione Scholas per questo evento.Leo: "E' molto importante che ognuno di noi si unisca a questo appello alla pace. Insieme possiamo far cambiare le cose".Gianluigi: "Fallo per i ragazzi, per Diego, per Scholas, fallo perché vinca la pace".: "Papà Francesco vi invita tutti e io sarò presente".José: "E' la partita della Pace e un omaggio al mio caro amico Don Diego Armando Maradona".Angel: "Sono sicuro che con il calcio possiamo aiutarti a fare il cambiamento".