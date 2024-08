Getty Images

Weah: "Alla Juventus nuovo allenatore e nuovo sistema, sarò differente anche io"

24 minuti fa



Timothy Weah, esterno statunitense della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della società bianconera dopo la sconfitta di Goteborg in amichevole contro l'Atletico Madrid:



"Oggi ho visto cose positive, specie nel primo tempo, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo in allenamento, perché la prossima partita sarà in Campionato e sarà più importante. Non siamo preoccupati per la sconfitta, dato che era un’amichevole pre stagionale".



CONCENTRATO - "Io sono totalmente focalizzato sul campo e sull’aiutare la squadra, e dobbiamo continuare così tutti insieme; abbiamo un nuovo Mister, un nuovo sistema di gioco, più impostato sull’attacco, e credo che anche io sarò un giocatore differente, è quello su cui lavoriamo insieme tutti i giorni, abbiamo un ottimo rapporto".