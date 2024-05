Weah elogia Allegri: 'È un giorno triste. Grazie per aver creduto in me. Mi hai cambiato la vita, sono in debito'

Anchearrivato alla Juventus soltanto la scorsa estate e sicuramente non uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri in questa stagione ha voluto dedicare alcune parole d'affetto all'ormai ex allenatore bianconero, esonerato oggi dal club con un comunicato ufficiale.Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'esterno a tutta fascia e figlio dello storico attaccante ex-Milan George, ha voluto omaggiare così Allegri nel giorno dell'addio apprezzando in particolare la volontà del tecnico di insistere con lui.

"Giorno triste a Torino. Caro mister Allegri, cono il tuo addio alla Juventus, voglio esprimerti la tua gratitudine, di cuore, per quanto sei stato dedito alla causa e per la passione che hai portato al nostro club. Grazie per aver creduto in me e grazie per avermi cambiato la vita. Sarò per sempre in debito".