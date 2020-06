L'attaccante olandese classe 1992 Wout Weghorst, in rete oggi contro il Werder Brema, intervistato da Kicker ha parlato del suo futuro in Bundesliga: "Non si possono fare piani a lungo termine nel calcio, ora pensiamo al campo, ci sarà tempo per decidere il futuro. Posso solo dire che al Wolfsburg sto bene".