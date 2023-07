Possibile ritorno in Bundesliga per Wout Weghorst. Secondo quanto riporta Kicker l'attaccante, tornato al Burnley dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito al Manchester United, è seguito con interesse dal Bayer Leverkusen. Non sarebbe dunque un esordio in Germania per l'olandese, che in carriera ha vestito anche la maglia del Wolfsburg.