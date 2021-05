Nuovo nome per il calciomercato della Roma. Dalla Germania rimbalza l'indiscrezione secondo cui i giallorossi sono sulle tracce di Wout Weghorst. Classe 1992, il prossimo 7 agosto compirà 29 anni. E' sotto contratto fino a giugno 2023 col Wolfsburg, che nell'estate del 2018 lo ha acquistato dall'AZ Alkmaar per 10,5 milioni di euro. Nel frattempo il valore del suo cartellino è triplicato a suon di gol: 63 (e 20 assist) in 119 presenze col club tedesco. Il calciatore segue già su Instagram il profilo ufficiale della Roma e quello dell'allenatore José Mourinho.



Weghorst è un candidato al dopo Dzeko. Settimana prossima il suo agente Lucci incontrerà il dirigente portoghese Pinto: possibile la risoluzione consensuale del contratto che lega il 35enne bosniaco alla Roma per la prossima stagione. Invece i giallorossi hanno già deciso di confermare il 24enne spagnolo Borja Mayoral, possibilmente ancora in prestito dal Real Madrid.