Parole molto critiche quelle rilasciate a ESPN dal portiere del Borussia Dortmund Roman Weidenfeller nei confronti dell'ex compagno di squadra Ousmane Dembelè, trasferitosi al Barcellona la scorsa estate dopo un lungo braccio di ferro: "Dembelé? È ridicolo. Non te ne vai così da un club, creando grande mancanza di tranquillità che nessuno è riuscito a ristabilire. Il calcio è uno sport di squadra, non è il tennis. Non è venuto neppure a prendere le scarpe per portarle via. Dembele, all’età di 19 anni, ha avuto l’opportunità di farsi un nome a Dortmund. È stato qui che si è trasformato in un giocatore che Barcellona voleva comprare, ma piuttosto che essere grato ha deciso di lasciare il club rimanendo a casa, facendo sciopero, abbandonando i suoi compagni di squadra".