La fonte è autorevole e la notizia è di quelle clamorose. Il calcio inglese è a un passo dal perdere uno dei suoi storici simboli, lo stadio di Wembley. Secondo il Financial Times, la Football Association ha raggiunto un accordo sulla base di 672 milioni di euro con l'imprenditore statunitense, di origini pachistane, Shahid Khan, proprietario del Fulham e della franchigia di NLF dei Jacksonville Jaguars. La proposta sarà ora sottoposta a una commissione composta da 10 membri nella giornata di giovedì e, se l'offerta sarà accettata, verrà successivamente presentata ai 127 membri del consiglio direttivo della Football Association.



Il progetto di Shahid Khan è di avere uno stadio per far disputare alcune partite a Londra alla sua squadra di football americano, ma lascerà comunque a disposizione Wembley per le partite interne della nazionale inglese, così come la fase finale dell'FA Cup. Inoltre, la federcalcio inglese non dovrà pagare canoni di affitto per il suo negozio ufficiale e per l'esposizione della sua insegna.