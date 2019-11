Secondo L'Equipe e la Bild, l'ex Arsenal Arsène Wenger è il principale favorito per sostituire Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco. Il diretto interessato ha parlato di questa possibilità a beIN Sports: "Non ho mai rifiutato di parlare con il Bayern perché ho conosciuto i dirigenti che hanno guidato la squadra per 30 anni. Per ora, non ho parlato con loro e non so se lo faremo".