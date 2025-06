Wenger fa visita alla Juventus negli USA: che serata coi saluti di Danilo e Alex Sandro

AFP via Getty Images

Lasi trova a Orlando per preparare la partita delcontro il Manchester City , in programma questa sera alle ore 21 italiane. In attesa dell’importante sfida, la squadra ha vissuto una serata particolare, tra ospiti d’eccezione e vecchie conoscenze.Come documentato dai canali social ufficiali della Juventus, ieri sera i bianconeri hanno ricevuto la visita di Arsène Wenger, storico allenatore dell’Arsenal e oggi responsabile FIFA per lo sviluppo del calcio globale. Wenger ha cenato insieme a Damien Comolli (attuale direttore generale bianconero), Igor Tudor e Giorgio Chiellini.

Special guest Arsene Wenger at the Juventus team dinner tonight #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/7xszOhnfB1 — JuventusFC (@juventusfcen) June 26, 2025

sin dai tempi dell’Arsenal, dove Comolli ha lavorato nel settore scouting sotto la guida del tecnico alsaziano.Ma le sorprese della serata non si sono fermate qui. A far visita alla squadra sono arrivati anche due grandi ex bianconeri: Danilo e Alex Sandro, oggi entrambi al Flamengo. I due hanno salutato calorosamente staff e vecchi compagni, regalando abbracci e sorrisi in un clima disteso e familiare.

Questi momenti di convivialità sembrano aver rafforzato lo spirito del gruppo bianconero, in vista della difficile sfida contro il Manchester City, con in palio il primo posto nel girone e un accoppiamento teoricamente più abbordabile agli ottavi. L’ambiente è sereno, ma concentrato: la Juventus sogna un'impresa mondiale e sta curando ogni dettaglio per affrontare al meglio la corazzata di Pep Guardiola.