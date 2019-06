Arsene Wenger, a più di un anno dall'addio all'Arsenal, torna a parlare a France 24: “Non sono ancora pronto per tornare. Credevo di si, ma non tornerò adesso. Sono più aperto rispetto ad un anno fa a parlarne, ma non posso dire che tra pochi giorni tornerò ad allenare. Mi sono allontanato un po’ e la cosa mi ha fatto bene. Ho lavorato ininterrottamente per 35 anni e penso di meritarmi una piccola pausa”.



QUALE FUTURO? - “Preferirei provare a lavorare in un altro paese, anche se ho vissuto in Inghilterra la tappa migliore della mia carriera. Per me è tutto molto difficile, perché ho trascorso molti anni nello stesso club. Adesso ho bisogno di ancora un po’ di tempo, poi vedremo”.