Arsene Wenger parla del proprio futuro. L'allenatore francese ex Arsenal e Monaco ha dichiarato alla BBC: "Sono a un bivio e mi rivedrete presto, ma non so se ancora in panchina. Pensavo di tornare ad allenare presto, ma mi è piaciuto prendermi una pausa. Nell'ultimo anno ho fatto tante cose e devo dire che non mi è dispiaciuto stare un po' più lontano dai riflettori e dallo stress. Ho una prospettiva migliore su quello che succede, vedo gli errori che commettono i tecnici e non ne devo pagare il prezzo. Sono arrivato alla conclusione che voglio condividere quello che ho imparato nella vita perché penso che sia utile. Devo solo scegliere in che modo farlo e lo deciderò presto. Il calcio è ancora la mia passione. Mi manca l'Arsenal, lì ci ho lasciato il cuore. Ho dedicato la mia vita a questo club per 22 anni e sarà sempre la mia squadra".