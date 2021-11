Il club tedesco del Werder Brema ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni dall'incarico di allenatore da parte di Marcus Anfang. Il motivo di questa improvvisa scelta non è di natura calcistica, bensì a causa dell'apertura di un indagine a suo carico per l'utilizzo di un certificato di vaccinazione Codiv falso. Ecco il comunicato dell'ormai ex allenatore: "A causa della situazione estremamente stressante per il club, per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso ho deciso di rescindere il mio incarico da allenatore del Werder Brema con effetto immediato".