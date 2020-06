Frank Lampard, manager del Chelsea, commenta così l’arrivo di Timo Werner, prelevato dall’RB Lipsia per la prossima stagione: “Ha un grandissimo talento, rinforzerà sicuramente la squadra. Sono entusiasta, non vediamo l'ora di averlo qui con noi. Abbiamo lavorato sodo per acquistarlo, siamo contenti perché ha scelto il nostro progetto entusiasmante quando aveva ottime opzioni sul tavolo”. Tra queste c’era anche l’opzione Inter, alla ricerca di un nuovo attaccante.