Tre gol, oggi, contro il. Che fanno sei, tra andata e ritorno, sempre contro ​Die Nullfünfer. Timotorna a segnare tutto in una volta: prima un destro sporcato da una deviazione, poi un appoggio comodo comodo, poi lanciato in profondità con un tocco mancino a superare il povero. 5-0 finale per l', che continua a volare, lanciato dal proprio numero 11. Che resta il sogno di mercato dell'I nerazzurri, come vi abbiamo già raccontato, continuano a lavorare ai fianchi dell'entourage del calciatore tedesco, che ha aperto alla possibilità di trasferirsi indopo un primo rifiuto. Nel mirino anche del Liverpool,vogliono farne il dopo, per il quale ilcontinua a premere. Sfidare i Reds non sarà facile, ma non è impossibile.La clausola di, autore di 24 gol in campionato, secondo solo a Robert, a quota 26, è diIl Liverpool ci sta pensando, ma non è ancora convinto del tutto, visto che la priorità, per quanto riguarda un investimento del genere, potrebbe essere rivolta agli altri reparti. Ed è in questo spiraglio che l'vuole provare a infilarsi: da una parte il tridente, dall'altra la ricerca di un nuova spalla per Romelu. Anche se i Reds dovessero decidere di investire sul tedesco, ci sarebbe da giocarsela con chi si trova alla perfezione, con chi ha conquistato l'Europa, con chi sta per vincere una Premier. Per questo l'Inter ci spera e continua a lavorare. Pronto a fare di Werner il centro del progetto di Conte.@AngeTaglieri88