Timo Werner è un nome emerso nelle ultime settimane come possibilità concreta per l'attacco dell'Inter. Chiaramente se dovesse andar via Lautaro Martinez destinazione Barcellona, perché in caso contrario non si andrebbe a trattare una punta di questo livello. Eppure, dal Lipsia i segnali sono di apertura: "Non ci sono offerte né dal Liverpool, né dal Bayern Monaco", ha giurato Oliver Mintzlaff, CEO del club al ​General-Anzeiger. Niente di fatto come si racconta in Inghilterra, anzi: campo libero su Timo.





L'IDEA DELL'INTER - Ad oggi, l'Inter è concentrata sul tema Lautaro perché l'operazione col Barça è bloccata e non sta decollando a livello di valutazione del cartellino, intesa totale, inserimento di contropartite. Insomma, tanti ostacoli e nessuna certezza, sarà certamente un tema chiave dell'estate di mercato. Werner piace sicuramente molto ed è presente nella lista di Marotta e Ausilio, non è stata formulata alcuna offerta ma nei contatti recenti con i suoi agenti l'Inter ha fatto sapere di considerarlo come una possibilità qualora partisse Lautaro. Di certo, non si parteciperà ad alcuna asta e si valuterà la situazione attacco solo da metà maggio in avanti. E Werner non è l'unico nome, anzi. L'Inter lo tiene in considerazione, apprezza i segnali tedeschi, intanto aspetta: tutto passa da Lautaro.