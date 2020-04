Il pressing del Barcellona su Lautaro Martinez spinge l'Inter a monitorare il mercato degli attaccanti. In caso di addio al Toro argentino, il primo nome sulla lista dei nerazzurri è quello di Timo Werner. Il nazionale tedesco del Lipsia, già nel mirino di Bayern Monaco e soprattutto Liverpool, ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro esercitabile entro fine aprile.







Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative portano ai vari Aubameyang (Arsenal), Martial (Manchester United), Jovic (Real Madrid) e Osimhen (Lille). Discorso a parte per il vice Lukaku: Conte ha già scelto Giroud. Il centravanti francese è in scadenza di contratto col Chelsea, che però può far valere unilateralmente una clausola di rinnovo per la prossima stagione.