Timo Werner, neo attaccante del Chelsea, parla della scelta di andare dal Lipsia ai Blues, rifiutando la corte, tra le altre, dell’Inter: “Inter, Manchester United e Liverpool su di me? Sì, sarei potuto andare anche in queste squadre. C’erano i migliori club che hanno combattuto per me - le parole riportate da sportbuzzer.de - L’intero pacchetto del Chelsea alla fine, però, si è rivelato il migliore per la mia carriera. Il denaro ha giocato un ruolo marginale. Per me i soldi non sono mai stati un fattore decisivo, altrimenti sarei potuto andare in Cina. Il Chelsea è un club di spicco nel calcio europeo. C’è una squadra di grande qualità, vogliamo arrivare al vertice. Non mi sono pentito della mia decisione nemmeno per un secondo“.