. L’Inter lo segue da tempo, come dichiarato dal direttore sportivo Piero Ausilio, ma anche Liverpool e soprattutto Chelsea sono attivissime sull’attaccante dell’RB Lipsia. In particolare, assicura l’autorevole Bild in Germania, c’è da segnalare. Novità importanti per il futuro del classe 1996, che da quando è ripartita la Bundesliga ha realizzato 4 gol in 4 partite.- La Bild spiega che Wernere aggiunge qualche dettaglio in merito all’accordo:. Uno scatto deciso della squadra di Londra, che ha superato la concorrenza del Liverpool: Klopp ha avuto contatti diretti col giocatore attorno a Pasqua, ma l’interesse dei Reds si è raffreddato nelle ultime settimane. E ne ha approfittato il Chelsea, che conta di chiudere l’operazione nei prossimi 10 giorni.- E l’Inter? È sempre più defilata. Ausilio e Marotta nelle ultime settimane avevano tenuto vivi i contatti con l’entourage di Werner, ma il giocatore ha scelto la Premier League per il dopo Lipsia. E le parole a Sky Sport di Ausilio avevano già lasciato intendere questo: “Werner ci è sempre piaciuto e lo abbiamo seguito molto con il nostro lavoro di scouting.. Niente nerazzurro per il momento, Werner è sempre più vicino al Chelsea.