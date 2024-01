FA Cup, derby West Bromwich-Wolves sospeso: invasione dei tifosi, scontri e paura per le famiglie dei giocatori

Finale di partita molto teso in FA Cup tra West Bromwich e Wolverhampton: dopo il gol dello 0-2, alcuni tifosi della squadra di casa hanno fatto invasione in campo e la partita è stata sospesa per circa 25 minuti.



COSA E' ACCADUTO NEL DERBY - Secondo le ricostruzioni a scatenare la furia dei tifosi del WBA è stata la presenza nella loro curva di alcuni tifosi della squadra avversaria: al gol di Cunha questi avrebbero infatti esultato, dopo i con cori e gli insulti da una parte e dall'altra e la presenza anche di diversi poliziotti in tenuta antisommossa.



IL COMUNICATO DELLA FA CUP - La FA Cup con un comunicato ha fatto sapere: "I disordini successi nel derby di Black Country tra West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers sono assolutamente inaccettabili. La sicurezza è la cosa più importante e atteggiamenti di questo tipo sono pericolosi e senza scusanti. Investigheremo su questo serio incidente insieme ai due club e alle autorità e verranno prese le azioni appropriate".