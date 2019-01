Non solo il Milan su Piatek. Come scrive il Corriere dello Sport, anche il West Ham fa sul serio per il centravanti del Genoa, obiettivo rossonero per sostituire Gonzalo Higuain, promesso sposo del Chelsea. Gli Hammers hanno già presentato due offerte al club di Preziosi, prontamente rispedite al mittente.



DUE NO - La prima, da 35 milioni di euro; la seconda, ieri, da 40 più 5 di bonus. Il polacco piace a tutti, ma vuole aspettare il Milan, così come il Genoa, che ettende l'offerta giusta, da 45 milioni di euro. E mentre la squadra di Gattuso era in campo con la Juve, Leonardo era a Milano per far quadrare il tutto.