Ormai titolare del Milan da quasi un anno, Malick Thiaw è finito nel mirino di diversi club europei, che fanno la corte al centrale tedesco per strapparlo dal Milan. Come raccontato da Tuttosport, il difensore ex Schalke 04 è corteggiato dal West Ham, ma per il Milan Thiaw è incedibile, tanto che a breve la dirigenza comincerà le contrattazioni con l'entourage del centrale per l'adeguamento di contratto (il tedesco guadagna meno di un milione, ndr) e il rinnovo.