Jarrod Bowen ha appena rinnovato il proprio contratto con il West Ham fino al 30 giugno del 2030, ma potrebbe non essere abbastanza per allontanare le voci su un suo possibile addio del match winner della scorsa finale di Conference League. Questo perché Bowen è finito nel mirino dei top club inglesi, come Liverpool e Newcastle United, che sembrano intenzionati ad avvicinarsi ai cento milioni di sterline..