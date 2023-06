Jarrod Bowen, ala del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina:



"Io sono qua da 3 anni, se qualcuno mi avesse detto 3 anni fa di questa finale avrei firmato. L’anno scorso abbiamo perso in semifinale e questo ci dà voglia ulteriore, non so quante migliaia di tifosi sono venuti qua ma è straordinario. Rispettiamo molto la Fiorentina, che ha segnato tanto: cercheremo di limitare i loro punti di forza e valorizzare i nostri. Rice? Lui è ancora molto giovane, è un onore per lui ma è un ottimo capitano, siamo tutti con lui, non era facile dopo Mark Noble, sembra che gli venga naturale. Mi piacerebbe segnare due gol per i miei gemelli neonati. Il West Ham? Abbiamo la sensazione di far parte di una grande famiglia, abbiamo vissuto dei bei momenti ma domani potrebbe essere il culmine. L’anno scorso è un capitolo chiuso: Italiano avrà studiato qualche contromisura ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, non dobbiamo snaturarci e al contempo essere flessibili. Se Rice parte? Siamo solo contenti di scendere in campo con lui come capitano. Siamo compagni di squadra ma soprattutto amici. Sarebbe speciale. Potremmo passare delle ore a cercare di analizzare cosa è andato e cosa no, ma la società ha ambizioni maggiori. Ora siamo in un ottimo momento di forma, siamo pronti fisicamente e mentalmente. Rigori? Sì, ci siamo preparati, anche esagerando. Si cerca di mirare un angolo particolare, ma ricreare la stessa pressione è quasi impossibile".