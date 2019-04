La caviglia destra di Andy Carroll ha dovuto subire una nuova operazione, dopo quella dell'estate scorsa, e potrebbe segnare la parola fine sull'esperienza del 30enne centravanti al West Ham, squadra in cui milita dal 2012. L'ultima partita giocata da Carroll risale al 27 febbraio (sconfitta 1-0 sul campo del Manchester City). Dopodiché, questo nuovo infortunio. Come spiega l'agenzia Press Association Sport, per lui la stagione è finita e il contratto con gli Hammers scade a giugno: difficile pensare che il club londinese possa pensare a un rinnovo.